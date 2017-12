Confrontos no Afeganistão deixam pelo menos 54 mortos Pelo menos 54 pessoas, entre elas 51 supostos rebeldes talebans, foram mortos em confrontos esta semana nas províncias de Zabul e Paktika, no sudeste do Afeganistão, informou nesta sexta-feira a coalizão militar liderada pelos Estados Unidos. Tropas da coalizão mataram na quinta-feira 40 insurgentes, como parte da operação Pressão na Montanha que consistiu num ataque com tropas de terra apoiadas pela Força Aérea. O objetivo era acabar com líderes da guerrilha rebelde. O ataque, na província de Paktika, começou com um bombardeio às forças talebans que se escondem numa remota área montanhosa. Quando as tropas de terra se aproximaram, foram recebidas com tiros. Os aliados, que tiveram um homem ferido, tomaram o local e capturaram um rebelde. Também na província de Paktika, os talebans mataram na quarta-feira quatro civis e feriram 11, ao atirar com morteiros num povoado do distrito de Bermal.