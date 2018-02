Confrontos no Iêmen deixam 250 mortos em três dias

A cidade foi invadida pelos Houthis após o comandante do batalhão 193 do país abandonar as posições de suas tropas. Acredita-se que o militar em questão seja leal ao presidente deposto Ali Abdullah Saleh, que saiu do comando do país após o levante popular de 2011.

Os xiitas tomaram controle da capital do Iêmen, Sanaa, em setembro e desde então mantêm batalhas com tribos rivais e militantes de um braço da Al-Qaeda no país. Um acordo de paz foi assinado entre os Houthis e o governo, mas até o momento o acerto não conseguiu pôr fim à luta.

O presidente do Iêmen, Abed Rabbo Mansour Hadi, criticou os integrantes do grupo pela primeira vez desde que a capital foi tomada. "A expansão armada dos Houthis em diversas províncias e áreas sob diferentes motivos e slogans inconsistentes é incompreensível ou inaceitável após a assinatura do acordo de paz e parceria nacional", afirmou. Fonte: Associated Press.