Confrontos no norte do Iraque deixam 15 mortos Quinze pessoas foram mortas neste domingo, incluindo dez supostos insurgentes da rede Al Qaeda, durante confrontos com unidades da segurança local no norte do Iraque, segundo as forças dos Estados Unidos. Os militares afirmaram que insurgentes atacaram uma base estabelecida por uma unidade de segurança apoiada pelos EUA, perto de Sinjar, pequena cidade situada 400 quilômetros a noroeste de Bagdá, na Província de Nineveh. Foram mortos cinco integrantes da unidade, denominada pelos militares de "cidadãos locais preocupados" ou CLC (sigla em inglês), e outros cinco ficaram feridos, segundo forças dos EUA. A unidade contra-atacou, matando 10 insurgentes, disseram os militares. As unidades de defesa de bairros e regiões se espalharam pelo Iraque depois de formadas por líderes tribais árabes sunitas que se voltaram no fim de 2006 contra a Al Qaeda na província de Anbar, oeste do país, e a elas é atribuída a queda acentuada da violência. Elas ajudaram a expulsar a Al Qaeda de antigos redutos em Anbar e no entorno de Bagdá. Militantes da Al Qaeda, organização sunita islâmica, se reagruparam em províncias no norte do Iraque, onde os EUA e forças iraquianas lançaram uma série de operações este ano. O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, anunciou uma ofensiva final "decisiva" contra a Al Qaeda em Mossul, capital da província de Nineveh, depois de uma sucessão de ataques mortais no mês passado. A polícia da província relatou que o confronto irrompeu antes da madrugada deste domingo, mas afirmou que a luta ocorreu em dois vilarejos perto da cidade de Tal Abta, sul de Mossul, e não perto de Sinjar, situada a oeste da capital provincial. Segundo a polícia iraquiana, atiradores em 20 veículos atacaram os vilarejos, matando quatro membros do CLC e uma mulher. A polícia também disse que dez atacantes foram mortos, mas não houve uma explicação imediata para a aparente discrepância sobre a localização dos ataques nessas áreas remotas. Os ataques no Iraque se reduziram em 60 por cento desde junho, quando os EUA completaram o envio de mais 30 mil de seus soldados para o território iraquiano.