Confrontos no Oriente Médio deixam seis mortos Pelo menos quatro palestinos e dois israelenses morreram durante novos confrontos no Oriente Médio, na noite desta quarta-feira e início da madrugada de hoje. Em Nablus, na Cisjordânia, dois soldados israelenses morreram quando três militantes palestinos invadiram uma base militar. O confronto durou quase uma hora e dois dos invasores palestinos também foram mortos. Na cidade de Gaza, dois enfermeiros morreram em um ataque de helicópteros israelenses. Segundo testemunhas, um dos helicópteros disparou contra um hospital ao leste de Gaza. Israel afirmou que os dois homens eram procurados por participarem de atentados. Mas um porta-voz do hospital palestino declarou que eles não eram extremistas e que por estarem vestidos de brancos seria óbvio que se tratavam de médicos. Os ataques acontecem no momento em que o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, conseguiu eleger um novo governo de coalizão depois que seu partido, o Likud, venceu as eleições na semana passada. A equipe de governo que deverá assumir terá líderes de partidos linha dura que exigem medidas mais extremas contra os palestinos.