Confrontos no Sri Lanka deixam 40 mortos Os combates entre o Exército do Sri Lanka e a guerrilha tâmil continuam no distrito de Trincomalee, no leste do país, e teriam causado cerca de 40 mortes, segundo números não oficiais. O conselheiro de Defesa do presidente cingalês, general Palitha Fernando, informou que os rebeldes Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) tentaram assumir o controle de três regiões administradas pelo governo no distrito de Trincomalee. "O LTTE tentou controlar Kattaparichchan, Mahindapura e Selvanagar", disse Fernando, acrescentando que as forças de segurança cingalesas rechaçaram o ataque. Os combates continuavam nesta quarta-feira no povoado muçulmano de Mutur, controlado pelo governo e cercado por aldeias sob controle da guerrilha. No entanto, a guerrilha do LTTE anunciou que tomou o controle do povoado. Segundo a imprensa local, os civis na região afirmam ter visto vários corpos de mulheres combatentes do grupo. Fontes de organizações humanitárias em Trincomalee afirmam que pelo menos 10 soldados cingaleses e cerca de 30 rebeldes foram mortos, embora o governo não divulgue o número total de baixas.