Confrontos no Sri Lanka deixam 8 mortos e 41 feridos Três civis e cinco soldados morreram nesta segunda-feira no Sri Lanka, em mais um dia da onda violência entre rebeldes separatistas e forças do governo que atinge o país asiático. Outras 41 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre o Exército do Sri Lanka e os rebeldes Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (Ltte) no nordeste da ilha, informou a agência indiana PTI. Os três civis morreram por causa de uma mina que provavelmente tinha sido colocada pelos rebeldes com o objetivo de atingir as tropas do Exército cingalês, segundo fontes militares locais. O Exército iniciou no domingo à noite ataques com morteiros contra o povoado de Sampur, no distrito de Tricomalee, de onde os rebeldes atacam uma zona militar-chave da Marinha cingalesa. O porta-voz militar do Sri Lanka, general Prasad Samarasinghe, disse à imprensa que os rebeldes atacaram dois acampamentos militares da zona, o que levou os agentes a reagirem. A zona naval é o ponto de início para operações de carga e de transporte de tropas com destino à península de Jaffna, onde o Ltte tem forte presença. "O objetivo é neutralizar as peças pesadas de artilharia dos Tigres em Sampur", afirmaram fontes oficiais. Os rebeldes também atacaram neste mês uma indústria que a empresa Indian Oil tem na zona de China Bay, em Tricomalee. Embora a instalação da Indian Oil não tenha sido atingida, uma fábrica próxima recebeu um impacto de morteiro. "Tigres" separatistas Os rebeldes do Ltte pegaram em armas em 1983, reivindicando uma nação separada para a população de 3,2 milhões de origem tâmil - segundo eles, discriminada pela maioria sinegalesa. O conflito resultou na morte de 65 mil pessoas antes de um cessar-fogo estabelecido em 2002. Recentemente, no entanto, o Sri Lanka voltou a viver uma escalada de violência com os dois lados lançando ofensivas miliares em larga escala - embora nenhum tenha desistido do cessar-fogo. Centenas de combatentes e civis morreram desde o final de julho, e 204 mil pessoas ficaram desabrigadas devido aos ataques aéreos e bombardeios. Matéria atualizada às 15h46.