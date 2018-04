Confrontos políticos agitam capital das Maldivas

Nasheed estava no meio à multidão que se reuniu numa praça do centro da capital Malé, perto da sete da polícia e do Exército, antes da expulsão dos manifestantes.

Em comunicado, o Partido Democrático Maldívio (PDM), legenda de Nasheed, disse que os ex-presidente foi espancado pela polícia durante a manifestação e que vários outros integrantes do partido ficaram feridos e foram detidos.

Não há informações independentes sobre o que aconteceu com Nasheed e sua localização precisa é desconhecida.

"Nós condenamos fortemente o violento ataque", disse o PDM em comunicado, pedindo que a comunidade internacional "ajude-nos" a assegurar a libertação dos que foram presos.

Gritando palavras de ordem em apoio a Nasheed, os manifestantes jogaram pedras e as forças de segurança responderam lançando gás lacrimogêneo e spray de pimenta, expulsando a multidão da praça.

"Não vamos parar", disse Mohamed Abdulla, partidário do PDM. "Vamos nos reagrupar e protestar em outro local."

Nasheed liderou a multidão até a praça após uma reunião com a liderança do partido, que aprovou uma resolução considerando ilegítimo o novo governo do presidente Mohamed Waheed, que era seu vice.

Em entrevista exclusiva à agência France Presse, Nasheed afirmou que foi forçado a renunciar por um grupo de policiais rebeldes armados e oficiais do Exército que ameaçaram realizar um banho de sangue, caso ele se recusasse a deixar o poder. As informações são da Dow Jones.