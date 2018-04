Confrontos religiosos no norte da Nigéria deixam 20 mortos

Pelo menos vinte pessoas morreram em enfrentamentos religiosos entre cristãos e muçulmanos ocorridos no domingo, 17, na cidade de Jos, no norte da Nigéria, informou nesta segunda-feira a imprensa local.

A polícia e as autoridades ainda não informaram o número oficial de mortos e feridos. "Não podemos dar nenhum detalhe porque ainda estamos aguardando informações oficiais do acontecido", disse Gregory Yenlong, porta-voz do governo de Plateau, estado em que Jos é a capital.

O governo de Plateau decidiu impor o toque de recolher na noite de domingo até a manhã desta segunda-feira, segundo informações da polícia local, que deteve 35 pessoas. "O toque de recolher foi adotado para evitar que grupos rebeldes aproveitassem as circunstâncias para atacar cidadãos inocentes", disse Johan Jang, governador de Plateau.

Os ataques iniciaram no bairro de Nasarawa Gwon e se estenderam rapidamente a outras regiões da cidade, onde foram provocados incêndios e registrados diversos saques a estabelecimentos comerciais. Segundo a imprensa local, dezenas de pessoas feridas tiveram de ser encaminhadas para hospitais da cidade.

Estes ataques acontecem poucas semanas depois de uma onda de violência que atingiu a cidade Bauchi, também ao norte do país africano, na qual 39 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em confrontos religiosos.