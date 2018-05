Confrontos seguem na Síria até durante funerais

Duas testemunhas informaram que pelo menos dois morreram em um tiroteio contra pessoas que seguiam para o vilarejo de Israa, no sul do país. Outra afirmou que quatro pessoas foram mortas no subúrbio de Douma, perto de Damasco.

A contagem não pode ser confirmada, uma vez que a Síria expulsou os jornalistas e restringiu o acesso aos locais problemáticos. As testemunhas falaram na condição de anonimato por medo de represálias.

A repressão neste sábado surge um dia após as forças de segurança do país terem matado mais de 75 pessoas, no pior confronto da revolta contra o regime autoritário do presidente sírio, Bashar Assad. As informações são da Associated Press.