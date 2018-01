Confrontos tribais no noroeste do Paquistão matam 10 pessoas Pelo menos 10 pessoas morreram e seis foram feridas na noite de terça-feira, 27, em confrontos armados entre membros de duas facções rivais do Vale de Tirah, no distrito de Khyber, no noroeste do Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão, informou nesta quarta-feira, 28, uma fonte policial. Os dois grupos mantêm há anos uma forte rivalidade. Em 2006 os conflitos causaram a morte de pelo menos 24 pessoas, informou a polícia do distrito. A violência nos distritos tribais do Paquistão aumentou na última semana, após os violentos combates entre as tribos locais e estrangeiros uzbeques ligados à Al-Qaeda. Morreram cerca de 120 combatentes na área de Wana, também junto à fronteira.