Confusão em boate de Chicago deixa 21 mortos Pelo menos 21 pessoas morreram e dezenas feridas durante um tumulto em uma casa noturna de Chicago, de acordo com a polícial local. Mais de 1,5 mil pessaos estavam no Epitome Night Club, que tem dois andares, quando alguém teria jogado um spray de pimenta no ar e provocado uma correria por volta das 2 horas da manhã, horário local, informa a BBC. "Houve uma confusão dentro da boate e as pessoas tentaram sair ao mesmo tempo", disse o policial Ozzie Rodrigues. "Boa parte dos mortos foi esmagada ou sufocada", acrescentou. Ainda não se sabe ao certo a causa do tumulto na boate, que estava lotada de pessoas aproveitando a véspera de um feriado desta segunda-feira nos Estados Unidos para aproveitar a noite até mais tarde. Há relatos de que houve uma briga e de que spray de pimenta teria sido usado por seguranças da boate. Um correspondente da BBC em Washington afirma que um alto grau de preocupação com um ataque extremista nos Estados Unidos, possivelmente com o uso de armas químicas ou biológicas, pode ter aumentado o pânico quando o spray foi acionado. "Todo mundo se assustou, as pessoas choravam, ninguém conseguia respirar", disse Reggie Clark, um dos freqüentadores da boate. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.