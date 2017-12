Confusão na chegada do corpo de Arafat a Ramallah Depois de muita confusão, o caixão de Yasser Arafat pôde ser retirado do helicóptero que o transportou desde o Egito. Ao pousar, os helicópteros transportanto o corpo de Arafat, sua esposa e filha e uma comitiva, foram cercados por milhares de pessoas, em uma grande confusão. Policiais tentavam afastar o povo dos helicópteros atirando para o alto, mas não obtinham sucesso. Alguns membros da comitiva chegaram a abrir, por várias vezes, a porta de um dos aparelhos para tentar dialogar com os palestinos, mas acabaram desistindo. O caixão acabou sendo retirado em meio à multidão e levado a um carro, que também foi tomado por várias pessoas (foto). Os palestinos tentavam tocar no caixão e chegaram, inclusive, a derrubar os soldados que tentavam segurar a urna funerária sobre o carro. Durante todo o tempo, os estampidos dos tiros que eram disparados para o alto por guerrilheiros se misturavam aos gritos da multidão.