Congo denuncia ataque de tropa de Ruanda; ONU investiga Representantes das Nações Unidas investigam denúncias de que forças de Ruanda invadiram o leste do Congo e entraram em combate com milícias locais. Autoridades congolesas já confirmam a invasão. "Estamos em pé de guerra", disse o ministro de Gabinete do Congo, Mbusa Nyamwisi, na cidade de Beni, leste do país, acrescentando que há combate nas proximidades. "Estamos sob ataque de tropas ruandesas". As alegações não foram confirmadas por observadores independentes. O leste do Congo é uma terra sem lei que abriga diversas milícias que freqüentemente se enfrentam nas florestas da área. Moradores da área costumam atribuir a tropas ruandesas embates envolvendo rebeldes ligados a Ruanda e outras forças. Hoje, diversas autoridades e lideranças comunitárias do local informaram a ocorrência de combates. As alegações surgem no mesmo dia em que o presidente de Ruanda, Paul Kagame , disse a parlamentares que forças do país "talvez" já estejam em solo congolês, caçando rebeldes da etnia hutu refugiados ali.