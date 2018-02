Congo e Ruanda assinam acordo de paz na África do Sul Os líderes do Congo e de Ruanda assinaram hoje um acordo de paz que foi considerado um grande marco nos esforços para pôr fim a uma guerra que tem desestabilizado a África Central e que já causou a morte de milhões de pessoas. "Não deve mais haver derramamento de sangue", afirmou o presidente congolês, Joseph Kabila, antes de assinar o acordo com o presidente de Ruanda, Paul Kagame, numa cerimônia na África do Sul. O acordo, o último de uma série de esforços para acabar com uma guerra que envolve seis nações africanas, determina que Ruanda retire seus 30 mil soldados do Congo em troca da repatriação de milhares de rebeldes ruandeses que têm usado o Congo como base para ataques em Ruanda. "Existe um tempo para a guerra. Existe também um tempo para a paz", disse Kabila. A guerra irrompeu no Congo em agosto de 1998, quando Ruanda e Uganda deram apoio a rebeldes congoleses que queriam derrubar o então presidente Laurent Kabila, acusando-o de respaldar rebeldes que ameaçavam a segurança dos dois países. Angola, Zimbábue e Namíbia enviaram tropas para lutar ao lado do governo. Cerca de 2,5 milhões de pessoas já morreram no conflito na nação rica em recursos naturais, principalmente por doenças e fome intensificadas pelos combates. O presidente sul-africano, Thabo Mbeki, e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, mediaram o acordo entre Ruanda e Congo. Um elemento-chave do acordo é o comprometimento do Congo de cercar, desarmar e repatriar cerca de 12 mil milicianos hutus ruandeses, que fugiram para o Congo depois de participarem do genocídio de 1994 em Ruanda - onde mais de 500 mil pessoas, a maioria da minoria tutsi, foram mortas. Pelo acordo, o Congo começará a concentrar milicianos hutus 30 dias depois da assinatura do tratado. A retirada de Ruanda deve começar 15 dias depois e ser completada em 45 dias. Os dois processos serão monitorados por uma força cuja composição ainda não foi definida. O acordo também exige que Congo e Ruanda ofereçam a uma missão de observadores da ONU no Congo e na África do Sul todas informações de que dispõem sobre a localização e número de milícias hutus. Kagame considerou o acordo um "grande passo" no sentido de se resolver o conflito, "para que o povo congolês possa ser capaz de viver em paz e construir seu país". Ele também pediu a nações estrangeiras para trabalharem com os dois países e garantir o sucesso do acordo de paz. "Se elas participarem e apoiarem esses esforços, seremos capazes de seguir adiante", afirmou. "Desde que algumas delas historicamente têm sido parte do problema, elas não podem fugir à responsabilidade de ser parte da solução". No que pareceu ser uma medida para atrair confiança, o Congo, que tem armado combatentes hutus ruandeses, uniu-se aos Estados Unidos na segunda-feira numa campanha de US$ 5 milhões de busca dos "mais procurados" pelo genocídio em Ruanda. Acredita-se que os nove suspeitos, indiciados por um tribunal internacional, estão escondidos no Congo. Rebeldes congoleses apoiados por Ruanda - cujos 40 mil integrantes controlam cerca de 30% do Congo - darão início a negociações em separado com o governo congolês em 5 de agosto, segundo oficiais rebeldes. As negociações visam formar um governo de transição que deve preparar o Congo para suas primeiras eleições livres e justas desde que o país se tornou independente da Bélgica em 1960.