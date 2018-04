Congo: Exército afirma ter matado 120 rebeldes O exército da República Democrática do Congo (RDC) alegou nesta segunda-feira ter matado 120 rebeldes da milícia M23 em confrontos ocorridos no leste do país. Além dos 120 rebeldes, 20 soldados da RDC perderam a vida na ofensiva. As informações sobre o número de mortos foram divulgadas em Kinshasa por Lambert Mende, porta-voz do exército congolês.