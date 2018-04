Congressista dos EUA baleada já respira sem aparelhos

Seis pessoas ainda estão hospitalizadas após a matança ocorrida no sábado em Tucson, no Estado de Arizona, quando Jared Lee Loughner, de 22 anos, atirou na multidão enquanto Giffords discursava. Seis pessoas foram mortas e 13 ficaram feridas. Loughner, indiciado ontem, pode ser executado se for considerado culpado no julgamento.

Giffords, de 40 anos, deputada desde 2007, criticava duramente a lei anti-imigração do Arizona, apoiada pelos republicanos. Também defendia a reforma do sistema de saúde, que é uma bandeira do presidente Barack Obama. As informações são da Associated Press.