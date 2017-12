Congressista e guarda-costas são mortos nas Filipinas Um homem armado com uma pistola matou hoje um congressista filipino e seu guarda-costas quando saíam de uma igreja em Metro Manila, onde o político havia assistido a um casamento, informou a polícia. Luis Purugganan, deputado pela província de Abra (norte), foi baleado no pescoço quando ia em direção ao seu carro, que estava estacionado em frente à igreja de Mount Carmel, na cidade de Quezon. Segundo a polícia, após o atentado houve uma troca de tiros entre o assassino e dois guarda-costas do deputado, matando um deles. O outro segurança ficou ferido, assim como um jovem de 16 anos que estava no local e foi atingido em uma das pernas. A Polícia disse que o assassino fugiu em uma moto dirigida por um cúmplice que aguardava nas proximidades da igreja. Até agora, a razão do assassinato é desconhecida, mas a polícia não descarta a hipótese de crime político. O assassinato ocorreu dois dias após Robert Jaworski, deputado pelo Pasig, escapar ileso de um atentado à bomba quando dirigia seu carro no mesmo distrito de Metro Manila.