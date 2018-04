Congressistas americanos pressionam Hu Jintao por melhora em direitos humanos

WAASHINGTON - O presidente chinês Hu Jintao ouviu nesta quinta-feira, 20, discursos preocupados com as políticas econômicas e de direitos humanos na China, em sua visita oficial aos congressistas em Capitol Hill, em Washington.

Hu se encontrou separadamente com líderes da Câmara e do Senado nesta quinta antes de um almoço com empresários, que antecede sua viagem a Chicago.

O porta-voz da Câmara, John Boehner, disse que um comunicado que membros da Câmara que estavam na reunião "levantaram nossas fortes e crescentes preocupações com relatos de violações de direitos humanos na China, incluindo a falta de liberdade religião e o uso de aborto coercitivo" como o resultado da política do filho único.

Ele disse que os congressistas também comentaram a necessidade da China melhorar a proteção à propriedade intelectual e controlar o comportamento agressivo da Coreia do Norte.

Hu se encontrou mais tarde com o líder do Senado, Harry Reid, e com os principais senadores no Conselho de Relações Exteriores.