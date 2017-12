Congressistas dos EUA analisam combate a terrorismo Congressistas do orçamento dos EUA estão considerando a possibilidade de elaborar um pacote que proporcione "a soma necessária" para as agências de segurança federal responderem os ataques suicidas realizados ontem em solo norte-americano, disseram assessores do comitê orçamentário da Câmara de Representantes. O presidente do comitê de orçamento da Câmara, Jim Nussle (Iowa), e o presidente do comitê de destinação de verbas, C.W. Young (Flórida), ambos do partido Republicano, estão elaborando decretos que beneficiarão as agências federais diretamente envolvidas nas investigações ou nas respostas aos ataques terroristas de ontem. Basicamente, os decretos darão às agências de segurança e emergência carta branca para proporcionar recursos para serem aplicados na busca dos responsáveis e no pagamento dos custos das operações de resgate e limpeza.