Congressistas dos EUA se opõem a novas restrições a Cuba Membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tentarão bloquear os fundos destinados ao cumprimento das novas medidas restritivas a viagens e gastos de cidadãos cubano-americanos que o governo de George W. Bush pretende implementar a partir da próxima sexta-feira. Ao considerar que as novas limitações são cruéis e imorais, os deputados disseram que tentarão impedir que o Departamento do Tesouro libere o dinheiro para o cumprimento das normativas. Os legisladores reuniram-se com funcionários dos departamentos de Estado e do Tesouro na quinta-feira para exigir que a Casa Branca recue de seu mais recente esforço para acuar o governo do presidente Fidel Castro. "Essas novas normas e restrições constituem um dos casos mais mesquinhos e imorais de que tenho conhecimento. Elas simplesmente não têm fundamento", disse o deputado democrata William Delahunt, líder do Grupo de Trabalho de Cuba no Congresso dos EUA. "Isso causa dor e angústia às famílias, não só em Cuba, mas também nos Estados Unidos", defendeu.