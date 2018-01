Congresso acata novas acusações a Fujimori A Comissão de Acusações Constitucionais do Congresso acatou por unanimidade uma acusação contra Fujimori apresentada pela promotora Ana Cecilia Magallanes, que imputa ao ex-presidente, auto-exilado no Japão, os delitos de peculato, concussão e enriquecimento ilícito. Atualmente, três subcomissões investigam Fujimori - destituído em novembro por incapacidade moral -, no epílogo de uma grave crise política originada por escândalos de corrupção que envolvem seu ex-assesor Vladimiro Montesinos, hoje foragido. Juan Carlos Elguera, assessor da comissão, disse que a denúncia de Magallanes se sustenta no anteriormente denunciado aluguel de um helicóptero às Nações Unidas para suas operações em Timor Leste, no qual se viu comprometido o ex-piloto pessoal de Fujimori. O helicóptero foi alugado por US$ 1,2 milhão, mas os registros da Aviação do Exército mostram o ingresso de apenas US$ 365,988.00.