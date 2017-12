Congresso americano descarta retirada de tropas do Iraque A Câmara dos Representantes (deputados) do Congresso americano aprovou nesta quinta-feira uma resolução que descarta a escolha de uma data para a retirada das tropas do Iraque. Um total de 256 congressistas se declararam a favor da medida, enquanto 153 se opuseram, depois de muitos debates. Os democratas taxaram a votação como uma "farsa política", criticando a proposta do congressista republicano Henry Hyde. "É o momento de afrontar os fatos", alfinetou Nancy Pelosi, líder democrata na Câmara, em referência aos planos do presidente George W. Bush de prosseguir com as operações bélicas no Iraque. O líder da maioria republicana, John Boehner, acha que a hipótese da retirada das tropas não deveria existir. "Conseguir a vitória é única opção para o povo americano e para os nossos filhos", afirmou. A votação aconteceu um dia depois do Senado rejeitar por seis votos a favor e 93 contra a retirada das tropas antes do final do ano. Na quinta-feira, o Senado também aprovou um pacote de US$ 65,8 bilhões para que o Pentágono compre mais material de combate para as guerras do Iraque e do Afeganistão.