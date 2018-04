Congresso anistia Zelaya, que deve deixar Honduras

A votação sobre a anistia ocorreu na noite de terça-feira. O presidente eleito apoiava a proposta, que contou com o apoio decisivo de seu Partido Nacional. Lobo espera agora que outros países e instituições internacionais normalizem suas relações com Honduras.

Lobo disse esperar o mesmo de organismos internacionais financeiros, dos quais Honduras depende para enfrentar uma crise financeira, após seis meses de isolamento internacional e uma gestão errática das finanças públicas pelas administrações anteriores.

Ontem, a Suprema Corte de Honduras declarou inocentes os seis generais das Forças Armadas que expulsaram Zelaya para a Costa Rica. O presidente deposto voltou ao país em 21 de setembro e desde então está abrigado na embaixada brasileira.

Lobo firmou um compromisso com o presidente dominicano, Leonel Fernández, a fim de garantir a saída de Zelaya para a República Dominicana ainda hoje. Lobo disse que, logo após assumir, deve seguir para a sede diplomática do Brasil, junto com Fernández e o presidente da Guatemala, Álvaro Colom, para acompanhar a saída de Zelaya.