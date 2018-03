Congresso aprova reforma no sistema eleitoral dos EUA O Congresso americano aprovou nesta quarta-feira em segunda e última votação projeto de lei que prevê uma reforma no sistema de eleição dos EUA, quase dois anos depois do problemático processo eleitoral de 2000, que levou George W. Bush à Casa Branca. Pelo projeto, que agora segue para sanção de Bush, US$ 3,9 bilhões serão destinados à substituição das antigas máquinas de votar, programas de esclarecimento de eleitores e treinamento de funcionários eleitorais. A nova lei também encarregará os Estados de facilitar o acesso de deficientes ao voto, adotar mecanismos antifraude, criar um sistema de registro de votos computadorizado e estabelecer métodos para que o eleitor cheque e corrija possíveis erros em seu voto antes que ele seja contado. Depois de quase dois anos de debate, o Senado aprovou a reforma por 92 votos a 2. A medida tinha passado na Câmara por 357 votos a 48. Numa breve mensagem liberada pela Casa Branca, Bush saudou a aprovação da medida. "Espero transformar rapidamente essa importante reforma eleitoral em lei", dizia a nota. Problemas com as máquinas de votar da Flórida em 2000 fizeram com que entre 2 mil e 2.500 votos não fossem contados. Bush superou o democrata Al Gore no Estado por escassos 537 votos.