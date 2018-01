Congresso argentino derruba anistia para militares O Senado argentino revogou, numa votação esmagadora, duas leis de anistia dos anos 80 que encerraram os processos por abusos de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar no país, de 1976 a 1983. Os senadores votaram pela revogação por 43-7, uma abstenção e 21 ausentes. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara. As Mães da Praça de Maio, organização de mulheres que perderam os filhos para a repressão na ditadura, comemoraram. A revogação ainda terá que ser examinada pela Suprema Corte, uma vez que defensores da anistia devem apelar ao Judiciário para manter as leis derrubadas, conhecidas como ?Parada Total? e ?Obediência Devida?, sancionadas em 1986 e 1987, respectivamente. As leis interromperam as investigações sobre violações de direitos humanos na ditadura Argentina, período em que 9.000 pessoas foram declaradas oficialmente mortas ou desaparecidas. A pressão para o Congresso derrubar as leis de anistia cresceu mês passado, depois que a Justiça deteve dezenas de ex-oficiais das Forças Armadas. Muitos dos 45 ex-militares são procurados pela Justiça espanhola em conexão com a morte ou desaparecimento de cidadãos espanhóis na Argentina.