Congresso argentino pode ter sessão especial sobre BC O jornal argentino La Nación afirmou que o Congresso do país pode fazer uma sessão especial para tratar do embate entre "o kirchnerismo e a oposição pela titularidade do Banco Central". Depois de a justiça decidir restituir o economista Martín Redrado no cargo de presidente do Banco Central da Argentina, o deputado Francisco de Narváez, do oposicionista Peronismo Federal, disse que o Congresso pode marcar uma sessão especial sobre o assunto, segundo o diário.