Congresso boliviano submete Morales e governadores a referendo Num gesto surpreendente, o Congresso boliviano aprovou na quinta-feira a convocação de um referendo revogatório sobre os mandatos do presidente Evo Morales, do vice-presidente Alvaro García e dos nove governadores regionais, o que deve agravar a crise política no país. Os referendos simultâneos serão realizados dentro de 90 dias, desde que Morales não vete a lei sancionada em segunda votação e sem aviso prévio pelo Senado, que é controlado pela oposição. O próprio Morales havia proposto a realização dessa votação em dezembro, mas a tramitação do projeto estava parada desde janeiro. "As confrontações continuam, e isso será um alerta aos prefeitos [governadores], às autoridades, a todos, para que vejam que é necessário buscar um consenso", disse a jornalistas o líder da bancada oposicionista no Senado, Roger Pinto. O porta-voz presidencial Iván Canelas admitiu que o governo está surpreso com a aprovação, já que esperava uma notificação oficial prévia. Segundo a lei aprovada, Morales perderá o seu mandato se os votos contra si superarem tanto em número quanto em percentual a votação que ele obteve nas eleições que ele venceu em dezembro de 2005. (Por Carlos Alberto Quiroga)