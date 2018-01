Congresso chinês termina com mudança do poder no país O XVI Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC) foi encerrado na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), em Pequim, com a formação de um novo Comitê Central e uma nova Comissão para a Inspeção Disciplinar. O Comitê Central, com 356 membros, vai eleger nesta sexta-feira o novo presidente da China, o secretário-geral do PCC e os responsáveis pelo Parlamento e pelo Exército. Serão designados também os novos membros do Comitê Permanente do PCC, integrado pelos sete homens mais poderosos do país. Deixarão também os cargos o primeiro-ministro Zhu Rongji e o presidente da Assembléia Nacional Popular, Li Peng, que serão substituídos por políticos mais jovens. O presidente da China, Jiang Zemin, não faz parte do novo Comitê Central eleito hoje. Zemin, de 76 anos, deixará os cargos de Chefe de Estado e de Secretário-Geral do PCC, mas, segundo fontes ligadas ao Congresso, conservará o posto de presidente da Comissão Militar Central. O próximo chefe de Estado da China deverá ser o atual vice-presidente, Hu Jintao, de 59 anos, homem de confiança de Zemin, que assumirá também a direção do Partido Comunista. No entanto, o atual presidente, que governou por 13 anos, passará para a história como o homem que introduziu o capitalismo no comunismo e fez a China registrar os crescimentos econômicos mais altos do mundo, cerca de 8%, devido à sua política de reformas e abertura ao exterior.