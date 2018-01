Congresso colombiano aprova adesão ao Tribunal Penal Internacional O Congresso colombiano aprovou a adesão definitiva do país ao Estatuto de Roma, o que permitirá que um Tribunal Penal Internacional (TPI) julgue os crimes de guerra e as violações aos direitos humanos cometidos pelos grupos armados ilegais neste país sul-americano. "Os diferentes grupos à margem da lei ou mudam seus métodos e meios de combate ou se verão expostos eventualmente a serem julgados por uma corte internacional se a Justiça colombiana não o fizer", disse na quinta-feira à noite o legislador Jimmy Chamorro, um dos promotores da adesão. Antes da sanção presidencial, o tratado será submetido à Corte Constitucional, que ditará se o pacto se ajusta às normas internas. Durante as discussões sobre a lei no Congresso, havia dúvidas em alguns setores devido às negociações de paz que o governo mantinha com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Mas a ruptura das mesmas em fevereiro pôs fim ao debate. Os dirigentes das Farc, assim como os comandantes paramilitares, são alvo de ordens de captura por diferentes tipos de violação dos direitos humanos. No entanto, o TPI, por sua natureza, não é retroativo, e só tratará dos crimes que sejam cometidos por pessoas ou organizações após o tratado ser efetivado. Entre os delitos que persegue estão o genocídio, os deslocamentos, a desaparição forçada e a tortura. O tribunal internacional não busca subtituir os sistemas judiciais nacionais e, sim, ter uma atuação complementar, para combater a impunidade. Para que o TPI entre em vigor, deverá ser ratificado por 60 países. Até agora, já foi ratificado por 67 nações, que apoiaram o Estatuto de Roma, o qual vigorará a partir de 1º de julho próximo.