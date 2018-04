Congresso condena prisão de dissidentes O Congresso americano fez ontem críticas à China durante a visita do vice-presidente Xi Jinping. Na tarde de ontem, enquanto Xi terminava seu almoço no Departamento de Estado, a Comissão Executiva do Congresso sobre a China examinou denúncias de crimes contra os direitos humanos cometidos no país. Entre os casos, estava o de Gao Zhisheng, ativista desaparecido desde abril de 2010 e autor de "Uma China mais Justa".