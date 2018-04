Congresso de Honduras nomeia substituto de Zelaya O Congresso de Honduras nomeou seu líder, Roberto Micheletti, para o cargo de presidente, em substituição a Manuel Zelaya, deposto pelos militares e forçado ao exílio na Costa Rica. A resolução, lida no plenário do Congresso, acusa Zelaya de "manifestar conduta irregular" e "colocar em perigo o Estado de direito", uma referência à sua recusa de obedecer a decisão da Suprema Corte contra a realização do referendo constitucional.