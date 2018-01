Congresso do Equador autoriza julgamento penal de vice-presidente

QUITO - O Congresso do Equador, de maioria governista, autorizou por unanimidade nesta sexta-feira, 25, o início de um processo penal contra o vice-presidente, Jorge Glas, pelo caso de corrupção da construtora Odebrecht.

Com o voto de 128 deputados presentes (de um total de 137), a Assembleia Nacional retirou a imunidade do vice-presidente para que a Justiça comece a investigá-lo pelo crime de associação ilícita.

No dia 21, o procurador-geral do Equador, Carlos Baca, pediu a inclusão no caso Odebrecht do vice-presidente equatoriano, que reiteradamente tem negado qualquer participação da rede de corrupção criada pela empresa no país. / AFP