Congresso do Equador investiga irmão de Correa por tráfico de influência O Congresso equatoriano anunciou ontem que investigará acusações de tráfico de influência contra o irmão do presidente Rafael Correa. Segundo o jornal Expreso, Fabricio Correa é acusado de ter usado seu parentesco com o presidente para fechar contratos de obras públicas com suas construtoras no valor de US$ 86 milhões. A controladoria equatoriana está revendo os contratos. "Se descobrirmos que o irmão do presidente de fato usou sua influência para beneficiar-se, o próprio Correa reagirá e nós, no Parlamento, também reagiremos", disse o vice-presidente do Legislativo equatoriano, César Rodríguez. Aliado de Correa, o congressista lembrou que Fabricio havia conseguido muitos contratos com o Estado antes de Correa chegar ao poder. "Mas hoje aparentemente pode haver um conflito de interesses se o processo de contratação não for claro", completou. Fabricio negou que haja irregularidade nos contratos. "Não me oponho a uma investigação. Essa é a obrigação dos órgãos de controle", disse. Correa, que mantém uma disputa com a imprensa, disse que o objetivo das denúncias é tentar "cobrir de lama" sua família. "É um show que está sendo montado pelos meios de comunicação", afirmou o presidente. Ele também disse que estuda uma lei para proibir a contratação pelo Estado de empresas com capital estrangeiro - o que afetaria alguns veículos da imprensa. EFE E AFP NÚMEROS US$ 86 milhões seria o valor dos contratos firmados entre o Estado equatoriano e empresas do irmão do presidente Rafael Correa, Fabrício US$ 10 milhões teriam sido emprestados pela Corporação Financeira Nacional para a Megamaq, de Fabricio