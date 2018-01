Congresso do PC chinês confirma ascensão de Hu Jintao Diante de intensas mudanças, os comunistas da China entram hoje numa nova era, aposentando o presidente Jiang Zemin, elegendo uma nova geração de líderes e mudando sua missão, a fim de receber a emergente classe capitalista. Hu Jintao, o homem que deve substituir Jiang na tarefa monumental de administrar a China, tornou-se o único dos líderes políticos a ser reeleito para o Comitê Central do partido. Foi o sinal mais evidente, até agora, de sua ascensão ao topo da maior nação da Ásia, e da que mais cresce no continente. O vice-presidente de 59 anos é o franco favorito para substituir amanhã Jiang na chefia do partido - e como presidente em março -, no que seria a primeira transferência verdadeiramente ordeira de autoridade desde que os comunistas assumiram o poder na China, em 1949. Hoje, entretanto, a mensagem do partido de Mao Tsé-tung não é revolução, mas prosperidade - e se manter relevante aos olhos de cidadãos cada vez mais sofisticados. "Toda vez que temos um congresso nacional, produzimos um grande novo grupo de líderes. Isso mostra que o Partido Comunista da China (PCC) ainda mantém um enorme potencial", disse Wang Xiaofeng, um delegado e governador de Hainan, uma ilha-província na costa sul. As mudanças foram anunciadas ao fim do Congresso Nacional do Partido, um destacado encontro realizado a cada cinco anos no majestoso Grande Salão do Povo no coração de Pequim, na famosa Praça da Paz Celestial. Jiang, 76 anos, encerrando o encontro de uma semana e efetivamente dando início a quatro meses de despedidas, proclamou que foi realizado "um congresso da unidade, um congresso da vitória e um congresso do progresso". "Tudo isso", continuou, "irá encorajar imensamente todo o partido e os chineses de todos os grupos étnicos a manter o compasso com os tempos, iluminar novos caminhos num espírito pioneiro e continuar com confiança a impulsionar a grande causa do socialismo com características chinesas". A tevê estatal da China mostrou delegados colocando em urnas seus votos para os integrantes do Comitê Central do partido, que devem eleger o secretário-geral, o Politburo e seu Comitê Executivo - o círculo íntimo de poder do partido - nesta sexta-feira. O partido optou pela renovação e pela energia. Dos 356 membros do novo Comitê Central, 180 são novatos e mais de um quinto tem menos de 50 anos, segundo a Agência Nova China. Estima-se que Jiang conseguirá colocar seus protegidos no novo órgão governante do partido e em outros altos postos, a fim de manter sua influência. A nova geração receberá um país que tem registrado um nível de crescimento estonteante em duas décadas de reformas, mas enfrenta crescentes tensões. Milhões perderam seus empregos em indústrias estatais e cresce a revolta com a persistente pobreza rural, enquanto florescem as cidades do leste. Hu e seus contemporâneos vão dirigir a China num período de desafiantes mudanças econômicas, incentivadas pela adição da doutrina dos "Três Representantes", de Jiang, na constituição do partido. A doutrina visaria a demonstrar a preocupação do partido com todos os setores da sociedade, mas é também um manto para a idéia, antes impensável, de permitir que capitalistas entrem num partido cuja própria formação foi baseada na luta de classes. Ela tem o benefício adicional de cooptar o crescente setor de líderes empresariais para as fileiras do partido. A resolução, distribuída depois da cerimônia de encerramento, considerou a implementação da teoria como "a base para construir nosso partido, a pedra fundamental para sua governança e a fonte de sua força". Num aceno para o desejo do partido de se apresentar como progressista, ela também afirma que a teoria ajudará a China a "manter o compasso com os tempos". "Ela fará muito para o avanço da nova grande tarefa de construção do partido", declarou Jiang. Apesar de Jiang permanecer como presidente até março, o partido é a fonte de seu poder. Jiang é secretário-geral do Partido Comunista desde que substituiu Zhao Ziyang em 1989, num expurgo depois dos protestos da Praça da Paz Celestial. Segundo a Nova China, Jiang não estava na lista dos reeleitos, indicando que, como era esperado, ele se afastará de um papel formal no partido. "Jiang Zemin, o núcleo da terceira geração de líderes do Partido Comunista da China, e cinco de seus colegas no principal órgão de decisão do partido não estarão no novo Comitê Central eleito nesta manhã", anunciou a Nova China. Hu foi especificamente identificado como "o único membro" do último Comitê Executivo a ser reeleito.