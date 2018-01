Congresso do PC, uma dor de cabeça para os pequineses Qualquer coisa na China sempre significa muito gente. Mas março costuma transformar-se no pesadelo dos habitantes de Pequim, já acostumados com seus crônicos congestionamentos monstros: é a reunião anual dos representantes do Congresso Nacional do Povo. Mas, este ano, o governo dispôs-se a usar a tecnologia para controlar o caos. Navegação por satélite, alertas de rádio e sinalização eletrônica de ruas serão usados para ajudar desemaranhar o trânsito durante o congresso, segundo noticiou um jornal estatal hoje. Cerca de 5.000 delegados, mais assessores e representantes com alguma ligação com o evento convergirão para Pequim, durante o congresso, que começa quinta-feira, e a reunião de seu principal corpo de assessoria, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. O fluxo de delegados deslocando-se escoltados por polícia motorizada seguramente abalará as vias de Pequim. Elas já estão entupidas com cerca de 2,12 milhões de veículos, de acordo com números divulgados no fim do ano passado, segundo o Diário da China. Para ajudar a desobstruir o caminho, as autoridades planejam usar sistemas de posicionamento global (GPS) para orientar esses comboios de delegados. Os motoristas locais poderão orientar-se por alertas de rádio ou obter informação da sinalização eletrônica. ?Tentaremos fazer o melhor para assegurar que a média de velocidade desses comboios possa atingir 60 quilômetros por hora para reduzir a interrupção de trânsito normal dos outros veículos?, disse Li Jianhua, diretor do departamento de trânsito da cidade. Desta vez, também, os encontros durante o congresso se espalharão por vários hotéis, de forma que os delegados não precisem ir à sede do parlamento, no Grande Salão do Povo, no coração de Pequim.