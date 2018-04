Congresso do Peru revoga leis sobre terras indígenas O Congresso peruano anulou ontem dois decretos sobre exploração de recursos naturais cuja aprovação, no ano passado, provocou uma onda de protestos indígenas que terminou com a morte de 24 policiais e pelo menos dez nativos na cidade de Bagua, na região da Amazônia. A revogação dos decretos foi considerada uma vitória política dos grupos indígenas organizados que se opõem à construção de hidrelétricas e à exploração de reservas de gás e petróleo em terras reivindicadas como suas ?propriedades ancestrais?.