Congresso dos EUA aprova ajuda a companhias aéreas O Congresso norte-americano acaba de aprovar um pacote financeiro de emergência no valor de US$ 15 bilhões para ajudar as companhias aéreas do país. A idéia é atuar rapidamente para restaurar a vitalidade do setor da economia do país que recebeu o maior impacto direto dos ataques terroristas da semana passada em Nova York e Washington. A votação na Câmara dos Representantes, cujo resultado foi 356 votos a favor e 54 contrários, aconteceu poucas horas depois que o Senado aprovou o pacote por 96 votos a favor e apenas um contrário. Agora, a medida será enviada para receber a sanção do presidente George W. Bush, que a apóiaa solidamente. A medida representa o segundo pacote financeiro de auxílio aprovado pelo Congresso para aliviar o impacto da pior experiência norte-americana com o terrorismo. Na semana passada, os legisladores aprovaram um outro pacote, no valor de US$ 40 bilhões para ajudar as vítimas e seus familiares, estimular os esforços de reconstrução e melhorar a segurança.