Congresso dos EUA diz que Saddam levou US$ 10 bi da ONU Um comitê do Congresso dos EUA que investiga o programa Petróleo por Alimentos, mantido pela ONU durante o período de sanções contra o Iraque, informou hoje (18) ter concluído que o governo de Saddam Hussein embolsou US$ 10,1 bilhões em comissões ilegais. A ONU está avaliando se amplia um inquérito sobre corrupção no programa. Ainda hoje, a ONU confirmou que seu secretário-geral, Kofi Annan, recebeu uma carta de líderes iraquianos pedindo o retorno de representantes da organização a Bagdá, para ajudar na transferência de poder para um governo provisório e na realização de eleições diretas em 2005.