Congresso dos EUA investiga golpe venezuelano Investigadores ligados ao Congresso dos Estados Unidos se encontram na Venezuela para avaliar a suposta participação da embaixada de seu país no golpe de Estado de 12 de abril, disse hoje o deputado venezuelano Julio Montoya. O legislador, que é presidente da comissão de política externa do Parlamento, deu a informação ao término de um encontro com o embaixador americano em Caracas, Charles Shapiro. A reunião serviu para analisar um "acordo de terrorismo e desvincular Washington do falido golpe de Estado", disse Montoya. Por sua vez, Shapiro negou-se a comentar os detalhes do encontro, mas insistiu em rechaçar a participação da Casa Branca na conspiração na Venezuela. "Somos contra qualquer tentativa de trocar o governo fora da instância constitucional", afirmou.