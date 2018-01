Congresso dos EUA prevê déficit de US$ 480 bi em 2004 O governo federal dos Estados Unidos tem pelo menos mais oito anos de déficit pela frente, incluindo um recorde de US$ 480 bilhões para 2004, informam analistas orçamentários do Congresso. O Escritório de Orçamento do Congresso americano avisou ainda que os números ficarão ainda piores se a Casa Branca insistir no corte de impostos e o Legislativo falhar em reduzir despesas. Os analistas informa que o perfil orçamentário ?vem piorando substancialmente? desde a última revisão, em março, quando o déficit para 2004 foi estimado em US$ 200 bilhões. Muito do aumento da previsão foi devido a atos do Congresso no sentido de cortar impostos e elevar gastos militares. O Escritório, que é desvinculado dos partidos políticos, disse que o orçamento dos EUA voltará ao azul em 2012 e 2013, mas que até lá terá acumulado um déficit da ordem de US$ 1,4 trilhão. Em março, a previsão para o período 2004-2013 era de superávit de US$ 891 bilhões.