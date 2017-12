Congresso dos EUA suspende pagamento à ONU Contrariando uma determinação da Casa Branca e do Departamento de Estado, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou ontem o congelamento do pagamento de US$ 244 milhões à ONU por causa da exclusão do país de duas importantes comissões das Nações Unidas: a de Direitos Humanos e a de Controle de Drogas. Os congressistas aprovaram a suspensão do pagamento proposta pelos republicanos por 252 votos a favor e 165 contra. Os US$ 244 milhões referem-se à parcela que deve ser paga à ONU no ano fiscal de 2004. O pagamento de outros US$ 585 milhões que serão pagos às Nações Unidas ainda neste ano não deve ser afetado pela medida aprovada ontem. Leia mais no site do Estado