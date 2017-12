Congresso dos EUA vai impor regras para o gasto no Iraque O Congresso americano prepara-se para reduzir a liberdade com que o presidente George W. Bush pode dispor dos US$ 25 bilhões requisitados para gastos no Iraque e no Afeganistão. O plenário do Senado, um comitê do Senado e um subcomitê da Câmara estudam propostas semelhantes para dar o dinheiro ao governo, mas negar autorização para que tudo seja gasto sem intervenção do Legislativo. No Comitê de Apropriações do Senado, dois representantes do governo disseram que a proposta em análise ali - dar ao governo controle total sobre US$ 5 bilhões - garante a flexibilidade necessária. As outras propostas reduzem a latitude do governo a US$ 3 bilhões. O Congresso geralmente dá à Casa Branca controle pleno sobre muito menos que 20% da maioria dos gastos autorizados, sendo a proporção mais comum de 1% a 2%.