Congresso Nacional Africano rejeita intervenção no Zimbábue

O CNA alertou contra uma intervenção internacional depois do Conselho de Segurança da ONU tomar sua primeira ação diante da crise, divulgando um comunicado condenando a ampla campanha de violência no país e pedindo que o governo local liberte os presos políticos e permita que a oposição reúna seus partidários. Mas muitos consideram que a África do Sul, potência da região, deva ter um papel central no restabelecimento da paz no vizinho Zimbábue. Enquanto o CNA aparece com a forte condenação não usual contra o governo zimbabuano, dizendo que "caminha-se com arrogância nos direitos democráticos duramente conseguidos" pelo povo, o partido também evocou a história colonial do Zimbábue e insistiu que estrangeiros não tem nenhum papel a desempenhar para o término da crise. "Sempre foi, e continuará sendo a visão de nosso movimento que os desafios que o Zimbábue enfrenta somente poderão ser resolvidos pelos próprios zimbabuanos", disse a legenda, em comunicado. "Nada aconteceu nos últimos meses que tenha nos persuadido a revisar esta visão." No que parece ser uma clara repreensão aos esforços das nações ocidentais para criar uma posição agressiva contra o governo do Zimbábue, o CNA incluiu uma extensa crítica ao "poder arbitrário e volúvel" manifestado pelos antigos colonizadores africanos e citou o subseqüente esforço das nações africanas para assegurar os recentes direitos e liberdade. "Nenhum poder colonial na África, muito menos o Reino Unido em suas colônias em Rodésia, demonstraram respeito a estes princípios", disse o CNA, referindo-se ao Zimbábue antes de sua independência. O comunicado ainda reflete a crescente frustração com o presidente zimbabuano, Robert Mugabe. Em meio aos protestos externos no tratamento da crise pelo seu governo, Mugabe disse que estaria aberto a um diálogo com a oposição, mas somente após vencer as eleições. Seu rival Morgan Tsvangirai se retirou do segundo turno, marcado para sexta-feira, devido à onda de violência e intimidação que seu partido e militantes enfrentam.