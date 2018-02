Congresso paraguaio pode suspender estado de exceção O Congresso Nacional poderá suspender nesta quarta-feira o estado de exceção decretado segunda-feira pelo Executivo para repressão de uma onda de violentos protestos, em vários pontos do país, contra o presidente Luís González Macchi, do Partido Colorado. O presidente do Senado, Juan Carlos Galaverna, admitiu a suspensão antecipada da medida. Em princípio, ela deveria vigorar até sexta-feira, com a possibilidade de ser prorrogada pelo prazo de 60 dias. Duas pessoas morreram e pelo menos 59 ficaram feridas, nos confrontos de rua, quando a polícia respondeu com jatos de água, bombas de gás e balas de borracha aos ataques dos manifestantes. Houve também 239 prisões. Apesar das críticas ao presidente González Macchi, que seus opositores acusam de corrupção e incompetência, o grande vilão da crise é o general Lino Oviedo, que se refugiou na Argentina e posteriormente fugiu para o Brasil, depois de ser condenado a 10 anos de detenção no Paraguai. Muita gente acredita que o general e ex-presidente esteja por trás dos protestos e da violência, mas não se espera que ele tente voltar ao país. O objetivo de Oviedo seria derrubar González Macchi para que o vice-presidente Julio Cesar Franco assumisse o governo. Franco, também conhecido pelo apelido de Yoyito, poderia nesse caso decretar uma anistia que permitisse a Oviedo voltar a Assunção para que ele, sem o risco de ser preso, concorresse às eleições presidenciais no próximo ano. Hipótese possível, mas remota, uma vez que Julio Cesar Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), braço dissidente do Partido Liberal, também pretende se candidatar à presidência. Oviedo concorreria pela União Nacional dos Cidadãos Éticos (Unace), movimento que ele fundou, com a mesma sigla, quando deixou a União Nacional dos Colorados Éticos, esse dissidente do Partido Colorado, no poder há mais de 70 anos. A notícia de que o governo brasileiro anunciou que interpelará Oviedo sobre sua eventual participação, ainda que indireta, nos distúrbios que abalaram o Paraguai nos últimos dias, repercutiu positivamente na imprensa. Ninguém esperava que o general confirmasse seu envolvimento, mas seus adversários já se deram por satisfeitos pelo fato de ele ser obrigado a se explicar. No cerco a Oviedo, o presidente González Macchi decretou hoje a prisão de um dos principais aliados dele, o advogado Carlos Galeano Perrone, que também teria participado da incitação à violência desta semana. Suspeita-se em Assunção que Oviedo tenha entrado clandestinamente em território paraguaio depois de ter sido libertado no Brasil, para contatos esporádicos com seus partidários. Apesar de ter sido condenado por corrupção e ligação com o tráfico de drogas, Oviedo mantém uma imagem popular no país, especialmente no campo. Bom orador, ele fala a língua guarani, que parte da elite rejeita mas ainda é usada pela maioria dos 5,8 milhões de habitantes do país. O guarani é ensinado nas escolas, paralelamente ao espanhol. A oposição a González Macchi explica-se pelas dificuldades econômicas que o Paraguai vem atravessando. "Estamos passando fome, no campo e nas cidades, porque os salários são muito baixos", queixa-se Florentín Osório, filiado ao Partido Colorado, mas crítico dos dirigentes que, em sua opinião, aproveitam-se de sua posição para roubar o dinheiro do povo. A Câmara Nacional de Salários rejeitou, segunda-feira, uma reivindicação dos sindicatos que pediam aumento de 25% no salário mínimo, que equivale a US$ 130 dólares (cerca de R$ 370). O estado de exceção proíbe manifestações políticas, mas não reuniões sociais, esportivas e culturais. As restrições são explícitas, mas não é fácil interpretar a lei, porque sempre há no risco de aglomerações supostamente inocentes acabarem se transformando em protestos contra o governo. As emissoras de rádio e de televisão gastaram boa parte de sua programação, hoje discutindo se as partidas de futebol deve ou não ser permitidas. Os comentaristas pareciam aliviados pelo fato de o Olímpia estar jogando nesta quarta-feira em Porto Alegre, onde disputa com o Grêmio a classificação para as finais da Libertadores de América.