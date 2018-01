Congresso peruano apresenta denúncia penal contra Fujimori A Comissão Especial Anti-Corrupção do Congresso do Peru decidiu, na noite deste sábado, apresentar uma denúncia penal perante o Ministério Público do país, contra o ex-presidente Alberto Fujimori, exilado no Japão, e seu antigo assessor Vladimiro Montesinos, no momento foragido, por delitos de corrupção de funcionários. Na denúncia estão relacionadas no total 27 pessoas, dentre os quais aqueles que exerceram o cargo de primeiro-ministro entre 1992 e outubro do ano 2000, ex-chefes militares que tomarão parte do grupo de Montesinos, assim como o banqueiro mais importante do Peru, Dionisio Romero.