Congresso peruano aprova pacote econômico O presidente do Peru, Alejandro Toledo, conseguiu uma grande vitória no Congresso, onde não tem maioria, ao serem aprovadas as primeiras cinco leis apresentadas pelo Executivo para reativar a economia. Adicionalmente, o Congresso deu, por unanimidade, um voto de confiança ao gabinete de Toledo, presidido por Roberto Dañino. Em sua primeira apresentação diante do Legislativo, Dañino expôs os planos governamentais para reativar a economia e sair da recessão que afeta o Peru desde o final de 1998. A primeira lei aprovada reduz de 5% para 2% um imposto denominado de "solidariedade", que é pago pelas empresas; a segunda reduz a tarifa de eletricidade para as famílias pobres; a terceira aumenta o imposto sobre utilidades de 20% para 30%; a quarta cria um fundo para a construção de casas populares; e a quinta reza sobre uma modificação no imposto de renda. Dañino disse a jornalistas que a primeira apresentação dos 16 ministros diante do Congresso não serviu apenas para cumprir com o mandato constitucional, mas também para "recolher idéias e críticas formuladas pelos congressistas. Conseguimos mais do que esperávamos".