Congresso peruano votará destituição de presidente por elo com Odebrecht

O Congresso do Peru deu início na sexta-feira, dia 15, ao processo de destituição do presidente Pedro Pablo Kuczynski, após uma CPI descobrir que ele ocultou US$ 782 mil recebidos da Odebrecht por meio de uma firma de consultoria. O pagamento foi feito quando Kuczynski era ministro de Alejandro Toledo, entre 2004 e 2006. Os fujimoristas, maioria no Parlamento, exigiram a renúncia do presidente ou a abertura de um processo de impeachment.

Opositores do partido fujimorista Força Popular reuniram 27 assinaturas de um total de 130 congressistas, entre legendas de diferentes tendências, para iniciar o trâmite para derrubar Kuczynski por “permanente incapacidade moral”. O próximo passo é que 52 parlamentares votem a favor do pedido, o que deve ocorrer na quinta-feira.

O presidente terá direito a defesa e a oposição precisa de 87 votos para tirá-lo do cargo. Os fujimoristas têm 71 deputados e precisam de mais 16. Partidos menores deram sinais – mesmo na extrema esquerda, mais avessa ao fujimorismo – de que apoiarão a moção. O processo, segundo analistas, deve ser concluído até a semana que vem.

Caso perca o cargo, Kuczynski deve ser substituído por um de seus vice-presidentes: Martín Vizcarra, também envolvido em denúncias, e Mercedes Araóz, mais próxima da oposição. Ela seria a primeira mulher a chegar à presidência do Peru. Caso os dois também acabem destituídos, o Congresso deve convocar novas eleições.

Denúncias. A Odebrecht revelou na terça-feira ao Congresso ter pago US$ 782 mil por consultorias a uma empresa de Kuczynski. Os dados foram fornecidos pela empresa à comissão que investiga os desdobramentos da Lava Jato no Peru. “Um documento assinado por Mauricio Cruz, representante da Odebrecht Peru, destaca que a empresa ligada diretamente a Kuczynski prestou serviço de consultoria por US$ 782.207 à empresa do grupo Odebrecht”, diz uma nota do Congresso.

O presidente admitiu ser dono da empresa, mas alegou que não participou do gerenciamento de lucros enquanto trabalhava como ministro. “Peço o levantamento do meu sigilo bancário para que revisem tudo o que queiram e assumo todas as responsabilidades dos meus atos”, respondeu Kuczynski. “Não vou renunciar, nem à minha honra, nem aos meus valores, nem às responsabilidades como presidente de todos os peruanos.”

No mês passado, Kuczynski negou veementemente ter qualquer ligação profissional ou política com a Odebrecht. A contradição abriu caminho para que a oposição alegasse que ele mentiu durante o exercício do cargo.

Segundo o deputado fujimorista Héctor Becerril, os principais partidos de oposição discutirão os próximos passos do processo. Os esquerdistas da Frente Ampla e o Partido Aprista, que também assinarão a moção de destituição, devem votar pelo afastamento. “Ele teve a chance de renunciar e não foi capaz. Quer se aferrar ao poder”, disse Becerril. Dada a força da oposição no Congresso, analistas peruanos duvidam que o presidente consiga se manter no poder. “Qualquer que seja o cenário, a crise está cada vez mais tensa”, disse o consultor Larrain Vial.

Os desdobramentos da operação Lava Jato já levaram para a cadeia o ex-presidente Ollanta Humala. Alejandro Toledo tem contra si um mandado de prisão internacional e o ex-presidente Alan García também está envolvido nas denúncias, assim como a líder da oposição, Keiko Fujimori, que, segundo o acordo de delação da Odebrecht, teria recebido doações da empresa na eleição de 2011. A força tanto da Apra quanto do Força Popular no Legislativo e no Judiciário, no entanto, torna mais difícil esses casos avançarem.

Eleito por uma margem estreita de 0,24 ponto porcentual sobre a rival Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski não teve vida fácil desde que assumiu o cargo de presidente do Peru, há 16 meses. Na eleição parlamentar, o partido do presidente, o Peruanos Por el Kambio (PPK), obteve apenas 18 assentos, ante 71 do fujimorismo. Assim, o presidente viu-se obrigado a negociar cada projeto legislativo.

A partir de meados deste ano, o partido de Keiko Fujimori passou a pressionar abertamente Kuczynski, como parte de seus esforços para aliviar a pena imposta pela Justiça ao ex-presidente Alberto Fujimori. Três ministros e, posteriormente, todo o gabinete do presidente foram demitidos após a oposição aprovar uma moção de desconfiança no Parlamento. / AP, AFP e REUTERS