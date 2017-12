Congresso pode declarar estado de sítio na Argentina O governo do presidente Fernado de la Rúa deverá pedir ao Congresso que decrete estado de sítio em toda a Argentina, diante do clima de intranqüilidade provocado por uma onda de saques de supermercados. Uma agência de notícias Argentina informou que o pedido será feito dentro das próximas horas. O estado de sítio pode ser declarado pelo presidente em caso de caos social. A medida suspende as garantias constitucionais e autoriza o presidente prender pessoas ou transporta-las de um ponto ao outro do país, caso não prefiram sair da Argentina.