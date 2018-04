Congresso prevê déficit de US$ 1,35 trilhão nos EUA

Os Estados Unidos deverão registrar déficit de US$ 1,35 trilhão no orçamento de 2010, segundo estimativa divulgada nesta terça-feira pelo Escritório de Orçamento do Congresso americano.

O valor é um pouco menor do que o déficit de 2009, que atingiu o recorde de US$ 1,4 trilhão, o mais alto desde a Segunda Guerra Mundial.

A previsão também ficou abaixo da estimativa anterior do Congresso, que era de déficit de US$ 1,38 trilhão em 2010.

O presidente Barack Obama vai apresentar sua proposta de orçamento na próxima segunda-feira.

Antes disso, nesta quarta-feira, em seu primeiro discurso do Estado da União, Obama deverá propor um congelamento parcial de três anos em gastos com diversos programas.

Com a proposta, o presidente americano espera economizar US$ 15 bilhões neste ano e um total de US$ 250 bilhões nos próximos 10 anos.

Segundo o relatório do Congresso, o déficit no orçamento de 2010, assim como no de 2009, é resultado de um desequilíbrio entre receita e despesas que vem de antes da recessão.

Esse desequilíbrio foi acentuado com a crise econômica mundial, com forte queda nos rendimentos e aumento das despesas.

De acordo com o relatório, à medida que a economia americana consolidar sua recuperação, o déficit deverá cair, chegando a US$ 475 bilhões em 2014.

No entanto, após um período de queda, a tendência é de novo aumento. Para 2020, a estimativa do Congresso é de déficit de US$ 687 bilhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.