Congresso quer ouvir envolvidos em caso da Abin

A decisão ocorreu apesar de a direção do órgão ter fotos, imagens e gravações de encontros dele com um suposto espião americano, em agosto de 2012, na mesma época em que a Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA espionava membros do alto escalão do governo brasileiro.

Os dois deputados querem convocar o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general José Elito Siqueira, o diretor da Abin, Wilson Trezza, e o servidor aposentado para darem explicações ao Congresso. "O que ocorreu é muito grave. Precisamos saber até onde estamos vulneráveis e que tipo de informações foram repassadas", disse Pellegrino.

Já a Associação dos Oficiais de Inteligência da Abin informou ontem que estuda ingressar com ação no Ministério Público para investigar o diretor geral da Abin por crime de prevaricação. O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) disse que "é um absurdo constatar infiltração e vazamento de informações e isso não ter maiores consequências". "O episódio revela uma ação deliberada do serviço de inteligência americano no Brasil."